Harley Davidson contro bici,. Traversale paralizzata per ore. Ricoverato ciclista di 56 anni

Un ciclista di Persiceto si è scontrato con una moto ed è all’ospedale in prognosi riservata. Tutto è successo ieri mattina, intorno alle 8, quando il 56enne di San Giovanni era in sella alla propria bici e proveniva da via Marzocchi dove si trova l’area naturalistica ‘La Bora’. All’intersezione con la Trasversale di pianura, la bici sarebbe stata tamponata da una moto che veniva da dietro in direzione della ’Rotonda sul pane’. La moto, una Harley Davidson, era condotta da un 28enne di Bologna. Nell’impatto, sia il ciclista che il motociclista sono caduti ma la peggio l’ha avuta il ciclista che nell’urto ha compiuto un volo di diversi metri. Son stati chiamati i soccorsi e il 56enne, secondo prime informazioni, è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto la polizia locale di Persiceto per i rilievi di rito. E, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ciclista si sarebbe immesso sulla Trasversale di Pianura mentre stava sopraggiungendo la motocicletta che non è riuscita a evitare l’impatto. Inevitabili i disagi al traffico che ha subito dei rallentamenti. La viabilità ha subito interruzioni per permettere alla polizia locale di effettuare i rilievi e poi per sgomberare i mezzi dalla carreggiata.

p. l. t.