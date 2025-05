Harley Davidson, rombo solidale: in strada contro i disturbi alimentari

L’aiuto arriva sulle due ruote, accompagnato dal rombo mai così piacevole delle Harley Davidson. Bella iniziativa quella che avrà luogo domenica prossima, 11 maggio, e che vedrà protagonisti a braccetto il club di biker ‘Bologna Chapter Harley Davidson’, l’ospedale Bellaria di Bologna e Fanep, l’associazione che offre supporto e cura a bambini e ragazzi con patologie neuropsichiatriche.

Dal Bellaria fino a Castel San Pietro, passando (e sostando) per Ozzano, sarà intensa la giornata che inizierà alle 9.45 per lo ‘start’ del secondo appuntamento del Fiocchetto Lilla Fanep che come lo scorso anno vedrà come prima tappa l’istituto scienze neurologiche di Bologna dove in prima linea ad accogliere i biker ci sarà la professoressa Antonia Parmeggiani, docente di neuropsichiatria Infantile, direttrice del centro regionale Dna in età evolutiva presso l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, che saluta così l’evento.

