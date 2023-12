Harper’s Bazaar in omaggio col Carlino

Un regalo speciale in edicola per i lettori dell’edizione bolognese de il Resto del Carlino. Nella giornata di domani, i tantissimi lettori del nostro quotidiano, acquistando il Carlino, riceveranno in omaggio una copia del nuovo Harper’s Bazaar. Nel numero 8 della rivista statunitense di moda fondata nel 1867, The Fantasy Issue, trova ampio spazio la Haute Couture, interpretata dagli scatti di Nick Knight nel servizio Out of Dark e nelle due copertine print.

Il celebre fotografo inglese ha ritratto le top models Apolline Rocco-Fohrer e Avanti Nagrath, coadiuvato dallo styling di Sissy Vian.

Atmosfere deluxe anche nelle immagini del servizio After Hours di Sølve Sundsbø, che ha immortalato i volti di Naomi Apajok, Xinyue Guo e Mila Bergsma. Altrettanto sofisticate le foto di Melanie + Ramon nel servizio Urban Wire, con protagoniste Valentina Castro, Tida Rosvall e Thainar Serena. Un numero, dunque, ricco di pagine da sogno, come quelle dedicate all’Alta Gioielleria interpretata dall’obiettivo di Charles Negre.

È firmata da Daria Veledeeva, invece, l’intervista a Rick Owens, che di recente ha firmato una collaborazione con Moncler. Si aggiunge a quella fatta a Jean Paul Gaultier, deus ex machina del Fashion Freak Show che toccherà Milano nel marzo 2024. Non mancano tocchi di follia, come le Rarità per Collezionisti di prodotti di bellezza, e uno sguardo appassionato sugli archivi della testata, con un approfondimento critico sulle poetiche sfere all’interno delle quali Melvin Sokolsky fece posare, nel 1963, una modella sospesa nel cielo di Parigi.