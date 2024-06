Hashish al posto delle barrette di cioccolato: preso

Nelle confezioni del Mars e del Bueno c’era... un altro tipo di cioccolato. Oltre un chilo di hashish, suddiviso in panetti e confezionato dentro incarti di noti snack, e poi cocaina, MdMa e ketamina sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro, in un’indagine che ha portato all’arresto di un trentatreenne italiano, finora incensurato.

L’uomo, sospettato di custodire nella propria abitazione in zona Navile un notevole quantitativo di droga, è stato fermato qualche giorno fa per un controllo stradale, mentre rientrava a casa in auto. La successiva perquisizione ha permesso ai carabinieri di trovare 1,280 chili di hashish, in panetti con i loghi degli snack, oltre ad alcuni grammi di coca e droghe sintetiche, materiale per il confezionamento delle dosi, due coltellini con tracce di sostanza e circa 5.600 euro. Tutto è stato posto sotto sequestro e il trentatreenne è finito in manette.