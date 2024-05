Hashish nelle bombolette spray a Bologna: pusher arrestato per spaccio

Bologna, 11 maggio 2024 – Nascondeva hashish nella bomboletta spray: pusher arrestato per spaccio e sequestrati sei panetti di droga da 100 grammi l’uno.

Tutto è nato da un controllo della polizia ieri verso l'ora di pranzo in via Veneto a una coppia di italiani, lei 29enne e lui 26enne.

Gli agenti, dopo aver visto che si avvicinava un 28enne con in mano una busta per la spesa, sono intervenuti, trovando all'interno d odici bombol ette spray di vernice. A un primo controllo niente di sospetto, ma la vera sorpresa è stata quando gli agenti hanno svitato la base delle bombolette, a doppio fondo proprio per nascondere la droga.

In totale, sono stati rinvenuti sei panetti di hashish da 100 grammi l'uno, in altrettanti contenitori. Lo spacciatore avrebbe dovuto vendere i panetti ai due ragazzi per circa 3mila euro. Gli agenti sono poi andati a casa della coppia, dove hanno trovato la cifra in contanti e poco più di 20 grammi di hashish. Il 28enne è stato così arrestato per spaccio (la convalida questa mattina) mentre i due fidanzati sono stati denunciati per lo stesso reato.