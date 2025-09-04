Nascondono in casa hashish, cocaina e metanfetamina: spacciatori in manette

Bologna, 4 settembre 2025 - Due uomini di 27 e 28 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Bologna con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'operazione dei militari dell'Arma è scaturita dai continui controlli effettuati in Montagnola per prevenire la vendita di sostanze stupefacenti. Durante un pattugliamento i carabinieri hanno notato un ventottenne che si aggirava con fare sospetto con una ragazza e hanno così deciso di seguirli.

I due sono entrati in una barberia del centro e poco dopo il pusher è tornato in strada per consegnare qualcosa a un ragazzo arrivato a bordo di un monopattino. Vista la scena, i militari dell'Arma sono entrati nel locale e hanno controllato il ventottenne, seduto su una poltrona, in attesa di farsi fare lo shampoo.

Il giovane, capito cosa sarebbe successo di lì a poco, ha consegnato ai militari 24 grammi di hashish e 4,74 grammi di cocaina, oltre a 1350 euro in contanti. Per la ragazza, che era in possesso di 6,85 grammi di hashish, rimasta a piede libero, è scattata una segnalazione amministrativa alla Prefettura, mentre il ventottenne è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare nel suo appartamento nel quartiere Savena, in cui era presente anche un ventisettenne.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato altri 162 grammi di metanfetamina, 42,2 grammi di hashish e 18 grammi di cocaina, unitamente a del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della droga.

Sia il ventottenne che il ventisettenne, entrambi di origine tunisina, disoccupati, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e processati per direttissima e sottoposti al divieto di dimora in città in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa.