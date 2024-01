Hashish e coca alla Dozza. E piove nell’Infermeria

Una decina di grammi di hashish dentro una scarpa destinata a un detenuto, altra droga trovata addosso a un familiare in visita. Sono i sequestri compiuti negli ultimi giorni, in due distinte operazioni investigative, dalla polizia penitenziaria alla Dozza. Nel primo caso la scoperta è stata fatta esaminando un pacco che doveva essere consegnato a un detenuto, nel secondo caso, a seguito di una perquisizione effettuata su un familiare di un altro detenuto, sono stati trovati sei grammi di hashish e circa 0,2 grammi di coca. Ne dà notizia il Sappe che, con Giovanni Battista Durante e Francesco Borrelli chiede "percorsi adeguati e personalizzati per i detenuti tossicodipendenti, come avviene nel carcere di Rimini, e l’istituzione delle unità cinofile". Questo, mentre Salvatore Bianco della Fp Cgil denuncia la situazione del primo piano Infermeria, dove "due camere detentive sono attualmente inagibili a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto della sezione". Infiltrazioni che interessano anche altre celle, un corridoio e la saletta comune. Una situazione per cui si chiede una soluzione urgente, visto che nella sezione "sono allocati soprattutto detenuti ricoverati, con varie problematiche sanitarie".