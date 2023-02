Bologna, hashish e marijuana nascosti in casa: aiuto cuoco nei guai

I carabinieri in casa dell'aiuto cuoco hanno trovato hashish e marijuana

Bologna, 16 febbraio 2023 – Ennesimo arresto per droga nel quartiere Bolognina. Ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna Centro hanno fermato e controllato un italiano di 33 anni che lavora saltuariamente come aiuto cuoco in un ristorante del centro.

Successivamente, i militari dell’Arma hanno perquisito anche la sua abitazione: qui sono stati trovati 27 gr di hashish e 70 gr di marijuana suddivisi in piccole dosi. In casa sono stati trovati anche numerosi oggetti finalizzati allo spaccio.

L’uomo era finito nel mirino dei carabinieri poiché portava avanti uno stile di vita al di sopra delle sue possibilità. Il trentatreenne infatti non aveva un lavoro fisso, ma nonostante qui poteva permettersi un affitto di circa 1000 euro al mese.

Questo aveva messo in allarme i carabinieri che ieri sono intervenuti per un controllo. L’uomo si trova ora ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.