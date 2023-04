Hashish, marijuana e coca Arrestati due spacciatori

Cocaina, hashish, marijuana, funghetti allucinogeni e anche 6mila euro in contanti (nella foto). Sono stati sequestrati dai carabinieri di Castiglione nel corso di un’attività antispaccio che ha portato all’arresto di due uomini. Il primo, un trentaquattrenne residente a Monzuno, nel corso della perquisizione disposta dalla Procura, ha consegnato spontaneamente ai militari dell’Arma un barattolo, che teneva nel frigo, con 164 grammi di marijuana, e un bilancino che custodiva in bagno. Tutto sequestrato, assieme a 1.570 euro che erano in un cassetto in camera da letto. L’altro arrestato è un ventottenne tunisino residente a Castiglione: quest’ultimo ha consegnato ai carabinieri sei panetti di hashish per un totale di 533,88 grammi.

I militari hanno trovato nell’abitazione altri frammenti di ‘fumo’ per 12,75 grammi, una busta con 14,86 grammi di cocaina, tre bilance e 4.300 euro all’interno di una busta in camera da letto. Nell’abitazione c’era un altro tunisino di 27 anni, ospite del connazionale, denunciato per essere entrato illegalmente in Italia. Sempre a Castiglione sono poi state perquisite le case di tre clienti dei pusher: una quarantanovenne, che aveva un grammo di hashish; una ventiquattrenne con una fiala di metadone e una ventinovenne con un grammo di funghetti, poi segnalate alla Prefettura.