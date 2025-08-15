Due etti e mezzo di hashish e marijuana sequestrati in una ex fabbrica: nei guai

Bologna, 15 agosto 2025 – Due etti e mezzo di sostanza, tra hashish e marijuana, sequestrati in una ex fabbrica di via Bignardi. Il controllo risale a mercoledì, quando i poliziotti della Squadra mobile, impegnati in un servizio di osservazione teso al contrasto dello spaccio nel quartiere Navile, hanno notato uno strano via vai nello stabile.

Considerato che nell’edificio potevano trovarsi più persone, i poliziotti hanno chiesto l’ausilio del Reparto mobile e dei cinofili per effettuare una perquisizione. Due dei dieci presenti, alla fine dei controlli, sono stati denunciati per spaccio: si tratta di due italiani, trovati in possesso rispettivamente di 150 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish. L’attività si inserisce nei servizi di controllo anti-spaccio richiesti dalla cittadinanza, vista la presenza nel quartiere di un numero elevato di pusher e consumatori, che creano una condizione di costante insicurezza tra i cittadini.