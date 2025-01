Hashish nello zaino, spacciatore arrestato

Uno zaino pieno di panetti di hashish con il volto di Mike Tyson e più di duemila euro in contanti. Ad essere arrestato dai carabinieri un 22enne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine perché pregiudicato per reati di vario genere. A portare a termine l’operazione i carabinieri della stazione di Castel d’Aiano assieme ai militari della sezione Operativa della Compagnia di Borgo Panigale.

Tutto è iniziato a seguito di una serie di informazioni, su un ‘giro di spaccio’, reperite dai carabinieri di Borgo. Informazioni che li hanno portati a fare controlli mirati nel territorio di Lama di Reno insieme con i colleghi di Castel d’Aiano. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di due giorni fa, quando l’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un’utilitaria con all’interno due uomini, ferma nel parcheggio vicino alla stazione ferroviaria di Lama di Reno con il motore acceso.

Al momento del controllo i militari si sono subito accorti che l’abitacolo era infestato dal tipico odore pungente di sostanza stupefacente. Insospettiti, hanno perquisito la macchina e i due occupanti. Sia l’autista dell’auto, un 30enne italiano senza precedenti, che il passeggero, il 22enne poi arrestato, sono apparsi fin da subito agitati e preoccupati per il controllo. E durante la perquisizione è apparso subito chiaro ai militari dell’Arma il perché dell’irrequietezza dei due soggetti: all’interno di uno zaino di colore nero di proprietà del 22enne i carabinieri hanno rinvenuto 810 grammi di hashish, già suddivisi in 32 dosi confezionate con carta di colore blu su cui spiccava l’effige del pugile Tyson.

La perquisizione ha permesso di trovare e sottoporre a sequestro anche una somma in denaro, tutto contante, pari a 2.075 euro in banconote di vario taglio, trovata all’interno del giaccone del 22enne. Le attività di ricerca dei carabinieri sono, dunque, continuate all’interno dell’abitazione del giovane, nella zona di Marzabotto. In casa le forze dell’ordine hanno trovato altra sostanza stupefacente, ovvero 10 grammi di hashish.

La droga è stata consegnata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale dei carabinieri per le successive indagini tecniche.

Il 22enne, arrestato, su disposizione del pubblico ministero di turno è stato portato in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima. Dopo l’udienza, il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Zoe Pederzini