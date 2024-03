Oltre mezzo chilo di hashish nascosto nello scooter: arrestato 19enne

Bologna, 26 marzo 2024 - Aveva oltre mezzo chilo di hashish, a fini di spaccio. Questo il motivo per il quale un 19enne italiano è stato arrestato a Medicina (Bo) dai carabinieri della tenenza locale. Il giovane, inizialmente trattenuto agli arresti domiciliari, si trova attualmente in stato di libertà in attesa di una nuova sentenza.

La vicenda

La procura della Repubblica di Bologna ha ordinato una perquisizione domiciliare ai danni di un 19enne di origine italiana a Medicina (Bo). Alla vista degli agenti, il ragazzo ha spontaneamente consegnato circa 10 grammi di hashish, affermando e ripetendo in maniera convinta di non avere nient’altro con sé.

I carabinieri, tuttavia, hanno optato per proseguire la loro ricerca, non credendo alle parole del giovane. Le operazioni sono terminate con il ritrovamento di oltre mezzo chilo di hashish, che il ragazzo teneva nascosti nel vano porta casco dello scooter a lui intestato, e di una quantità pari a 13.100 euro in banconote di vario taglio nascosti nella stanza da letto. Gli oggetti ritrovati sono stati tutti sequestrati dai carabinieri.

Inizialmente, il 19enne è stato temporaneamente trattenuto agli arresti domiciliari, prima della convalida dell'arresto arrivata in sede di giudizio direttissimo. Il giovane, al momento, è stato nuovamente rimesso in libertà, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta della difesa.