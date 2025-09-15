Heggem-Lucumi tanta sofferenza. Fergie lotta, ma ha un po’ di ruggine. Rowe, qualche lampo e un’ingenuità

Skoruspki 6 Nel primo tempo sventa un paio di insidie aeree in modo un po’ rivedibile ma è provvidenziale all’11 nel deviare di piede la conclusione nel cuore dell’area di Gimenez. Non può nulla sulla sciabolata di Modric. E assiste da spettatore incolpevole ai quattro legni rossoneri.
Zortea 5 La fase difensiva, questa sconosciuta. Chiedere a Estupinan che dalla sua parte entra come il burro quando al 24’ rischia di far capitolare Skorupski con un destro a giro che arresta la sua corsa sul palo.
Heggem 5 Il navigatore non gli funziona come col Como. Ne escono errori che pesano, come il passaggio sbagliato in uscita che dopo 11 minuti innesca la conclusione di Gimenez, poi la verticalizzazione errata da cui nella ripresa nasce il gol di Modric.
Lucumi 5 Nel primo tempo è tra i pochi a salvarsi, nella ripresa però affonda sotto i colpi della sua stessa superficialità.
Lykogiannis 6 Se nel ruolo di terzino sinistro titolare ormai ha scalzato ufficialmente Miranda un motivo ci dev’essere. Probabilmente attiene alla sua capacità di coltivare meglio la fase difensiva.
Ferguson 6 Prima da titolare in stagione. Inevitabilmente ha ancora un po’ di ruggine ma per forza di cose (e di partite) se la scrollerà di dosso.
Orsolini 5 La fisicità di Estupinan lo mette in difficoltà. Ne esce un Orso da battaglia che però, stringi stringi, non fa una giocata che sia una.
Cambiaghi 5,5 Esterno d’attacco, nel vocabolario di Italiano, significa anche tirare in porta. Lui ci riesce solo una volta nel primo tempo e sarebbe pure gol se non fosse partito in posizione di fuorigioco. Fatturato scarso.
Castro 5,5 Se bastasse il lavoro sporco al servizio della squadra salverebbe pure la serata. Ma siamo alle solite: un centravanti deve anche vedere la porta e se possibile centrarla.
Bernardeschi 5,5 Trotterella. E forse a questo Italiano si riferisce quando dice che si è dimenticato l’intensità del calcio italiano.
Miranda 5. Ingresso morbido morbido soprattutto perché ha bisogno di mettersi in mostra per riconquistare il posto.
Rowe 5,5. Spaesato. Prova qualche spunto, ma nel finale perde il pallone da cui nasce il doppio fallo da rigore che subisce Nkunku (e che non viene sanzionato da Marcenaro).
Odgaard 5. Non pervenuto.
Dallinga sv. Solo briciole nel finale di partita per il centavanti olandese.
Massimo Vitali