Henoto, allestimenti innovativi

La bellezza è il fattore che accomuna il mondo della cosmesi e quello del design, un fattore che la manifestazione leader su scala internazionale per il settore beauty – Cosmprof Worldwide Bologna – ed Henoto, società leader nel settore degli allestimenti, design, contract, retail e outdoor, valorizzano e mettono in evidenza per offrire alla business community mondiale, a Bologna per l’edizione 2024, la più ampia offerta merceologica per il settore beauty in spazi progettati e realizzati con i più alti standard di qualità, innovazione e sostenibilità. Progettare architetture innovative nei rispettivi ambiti di intervento è il core business di Henoto, impegnata a concretizzare il concetto di progettazione in chiave di sostenibilità e design, con allestimenti finalizzati a comunicare e amplificare i valori dei brand e realizzati in ambiente 4.0 secondo i più elevati standard di qualità nella progettazione, nei materiali utilizzati e nei processi. È con questa filosofia che Henoto ha lavorato anche in occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2024, intervenendo nell’allestimento di alcuni spazi di importanti brand del settore con realizzazioni che sono testimonianza del posizionamento sul mercato della società, delle sue potenzialità in termini di innovazione e delle capacità di un team giovane, proiettato al futuro e con un’alta specializzazione. "Cosmoprof è una vetrina eccezionale per Henoto – dice Daniele Passini, presidente della società – che ci permette di dialogare con una filiera industriale tra le eccellenze del made in Italy. Una spinta ad accrescere il nostro impegno a sostegno delle imprese e consolidare ulteriormente le nostre capacità nella progettazione delle architetture temporanee per eventi di diversa natura. Un business che ci vede, oggi, fra le realtà leader in Italia e all’estero con ampie possibilità di crescita". Henoto, società del gruppo BolognaFiere, conta 11 sedi nel mondo, più di 300 collaboratori, oltre 200 eventi realizzati su scala internazionale in un anno. Il valore della produzione nel 2022 è stato di 67 milioni di euro.