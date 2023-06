Henoto, il bilancio sorride: fatturato a 67 milioni

È di 67 milioni, sui 210 milioni dell’intero gruppo BolognaFiere, l’esercizio 2022 di Henoto. Il valore della produzione è "più che raddoppiato rispetto al 2021" per l’azienda attiva nel settore degli allestimenti fieristici, degli eventi, dell’architettura temporanea e della vetrinistica. La società conta su circa 300 collaboratori in Italia e all’estero e ha sedici uffici internazionali che seguono le attività dei propri clienti in loco. "I risultati del 2022 sono la conferma delle potenzialità di crescita della società - osserva il presidente di Henoto, Daniele Passini - il business fieristico rappresenta oggi il 20-30% del nostro fatturato e il mercato ci offre ampie opportunità di crescita in Italia e all’estero. Intendiamo consolidare lo sviluppo del nostro business e la nostra presenza nel mondo".