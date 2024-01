Hera, 4,4 miliardi di investimenti al 2027

Nel nuovo piano industriale, approvato ieri dal Consiglio di amministrazione, Hera punta a un margine operativo lordo al 2027 a quota 1,650 miliardi di euro (+27% rispetto al 2022) con investimenti quinquennali a 4,4 miliardi. Il margine operativo lordo a valore condiviso al 2027 segna 1,049 miliardi (+55% rispetto al 2022), pari al 64% del Mol complessivo, mentre la crescita del dividendo è del 28% (fino a 16 centesimi per azione nel 2027). È pari a 10 miliardi, inoltre, il valore economico distribuito nel periodo 2023-2027 agli stakeholder dei territori nei quali opera il gruppo, mentre emerge un obiettivo di 4,3 milioni di clienti ‘energy’, sempre al 2027. Tra gli altri numeri, si punta ad una crescita media annua dell’utile per azione al 7% e un ritorno totale medio annuo per gli azionisti (Tsr) del 12%. Tra i risultati preconsuntivi 2023, emergono intanto un margine operativo lordo previsto superiore a 1.480 milioni di euro (+14%), un rapporto debito netto/Mol previsto inferiore a 2,6x (da 3,3x del 2022), un dividendo previsto a 14 centesimi di euro (+12% rispetto al 2022), superiore alle attese di piano.

"Con un margine operativo lordo previsto per il 2023 a quasi 1,5 miliardi e una leva finanziaria in forte miglioramento al di sotto del 2,6x, raggiungeremo con tre anni di anticipo, superandoli, gli obiettivi fissati dal precedente Piano per il 2026 – evidenzia Orazio Iacono, ad del gruppo, confermando l’adesione agli obiettivi dell’agenda Onu –. Risultati che attestano la validità della visione strategica del Gruppo nel cogliere le opportunità di mercato e il nostro impegno per favorire la crescita sostenibile. Oltre il 70% degli investimenti sarà destinato, infatti, a progetti di sostenibilità a beneficio di tutti i nostri stakeholde". Il presidente di Hera, Cristian Fabbri, sottolinea che "4,4 miliardi di investimenti per lo sviluppo industriale, per la crescita sostenibile e per la resilienza ci permetteranno di traguardare al 2027 un margine operativo lordo di 1,65 miliardi di euro, con un incremento del 28% rispetto al 2022 e un aumento dei dividendi di pari dimensione".