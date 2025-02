Hera: al centro di raccolta l’identificazione è obbligatoria

In merito alla lettera dal titolo ’Bisogna facilitare l’accesso al centro di raccolta di rifiuti’, pubblicata sulle pagine di Bologna del Resto del Carlino venerdì 7 febbraio 2025, ringraziamo il cittadino per la segnalazione. Le modalità di accesso possono variare da centro a centro e sono tutte verificabili sul nostro sito e sull’app Il Rifiutologo. L’identificazione è obbligatoria per una serie di ragioni legate soprattutto alla possibilità di godere di sconti su tassa o tariffa rifiuti o all’assunzione di responsabilità nel conferimento di particolari tipi di materiali, per esempio i rifiuti pericolosi. Hera ribadisce inoltre che, in caso l’accesso venga effettuato da una persona terza, è sufficiente mostrare la documentazione del titolare della tassa o tariffa rifiuti (a seconda del Centro di Raccolta può essere mostrato documento di identità o tessera sanitaria o Carta Smeraldo o bolletta Tari/TCP.

Ufficio stampa Hera