Hera allaccia il nuovo acquedotto Rubinetti a secco per una nottata

Sta per concludersi l’intervento di Hera per il potenziamento della rete idrica dei Comuni di Budrio e Molinella. Per permettere l’entrata in esercizio della nuova condotta, quest’ultima deve essere collegata alla rete già esistente. Un primo step per effettuare il collegamento è programmato per domani, giovedì 26 gennaio. Il lavoro avrà inizio alle ore 21 per concludersi entro le ore 6.30 del 27 gennaio; per effettuarlo sarà necessario interrompere la fornitura idrica su tutto il territorio Comunale di Budrio (con esclusione della frazione Canaletti) e nella frazione di Selva Malvezzi nel Comune di Molinella.