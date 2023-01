Hera: "Attenzione alle truffe" Ecco i consigli per riconoscere il personale autorizzato

Attenzione alle truffe. A seguito di alcune segnalazioni di questi giorni, Hera mette in guardia

i propri clienti e ricorda alcune informazioni utili a tutela della loro sicurezza.

"Si precisa che i propri operatori sono sempre identificabili dalla divisa e dal tesserino di riconoscimento e non sono incaricati a intervenire sugli impianti interni, tranne nei casi di sostituzione, manutenzione o lettura dei contatori quando posizionati all’interno dell’abitazione. Questo vale anche per le società terze che svolgono tale servizio per conto di Hera. Pertanto, qualora qualcuno si presentasse autonomamente a domicilio per la verifica dei sistemi idraulici, elettrici o del gas all’interno delle abitazioni, non può trattarsi di un operatore del Gruppo", precisa Hera. "Nel caso in cui venga richiesto di visionare le bollette, si precisa che questi documenti contengono dati personali che, in quanto tali, il cliente non è tenuto a mostrare a nessuno", prosegue Hera. Gli agenti di Hera Comm, la società commerciale del Gruppo Hera, possono rivolgersi ai clienti per presentare le nuove offerte luce e gas a mercato libero. "Sono riconoscibili grazie a un tesserino che indossano e che contiene nome e cognome, foto e il logo ’Hera Comm – Agenzia autorizzata’. Per avere la massima sicurezza, è anche possibile chiamare il Servizio Clienti Hera. "In nessuna circostanza, l’operatore, il letturista o l’agente autorizzato da Hera Comm possono effettuare incassi o rimborsi di denaro".

Hera invita in ogni caso a segnalare direttamente i casi sospetti al proprio Servizio Clienti (800.999.500 per le utenze domestiche, 800.999.700 per le utenze non domestiche), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e al sabato dalle 8 alle 18, e alle autorità competenti chiamando il 112 o il 113.