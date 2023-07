Hera, boom di utili e investimenti "Vince la strategia multibusiness"

Un utile netto di pertinenza degli azionisti in crescita a 187,7 milioni, + 2,4% rispetto ai 183,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. È uno dei dati significativi che caratterizzano il primo semestre 2023 di Hera. I ricavi si sono attestati a quota 8,3 miliardi, rispetto agli 8,8 miliardi del 2022, a giudizio della multiutility "per effetto, principalmente, del calo dei prezzi delle materie energetiche e per i minori volumi venduti di gas legati al clima mite registrato nella prima parte dell’anno". Il margine operativo lordo, spiega una nota, ha raggiunto i 718,3 milioni di euro con un incremento del 13,8% grazie al "contributo complessivo delle aree energia per 68,1 milioni e alle positive performance dell’area ambiente, in crescita di 12,2 milioni". Tra gennaio e giugno, ancora, Hera ha realizzato investimenti e acquisizioni societarie per 403,4 milioni con un +22,4% rispetto all’analogo periodo 2022 mentre il valore complessivo dell’indebitamento finanziario netto è risultato pari a 4,1miliardi di euro in calo di 104,1 milioni rispetto al valore al 31 dicembre 2022. L’utile netto, inoltre, sale a 208 milioni, +3,1%, rispetto ai 201,7 milioni del primo semestre 2022, con un tax rate pari al 26,8%.

"I risultati di questo semestre – osserva Cristian Fabbri, presidente esecutivo del Gruppo Hera – ci portano a proseguire spediti verso il raggiungimento degli obiettivi del nostro Piano industriale e sono frutto della consolidata strategia multibusiness, da sempre orientata a coniugare la crescita aziendale con lo sviluppo sostenibile dell’ecosistema di riferimento, come conferma anche la crescita degli investimenti del 22% sia per lo sviluppo degli asset industriali del gruppo che per le attività di M&A che focalizzano la crescita sulla transizione ecologica, l’innovazione e la resilienza. Un modello di impresa capace di innovazione continua e forte radicamento territoriale, che ci ha permesso di rispettare ancora una volta gli impegni presi anche con gli azionisti, a cui il mese scorso è stato distribuito un dividendo in crescita del 4,2%, in linea con quanto annunciato in sede di presentazione del Piano industriale al 2026.". Un altro punto importante riguarda il significativo contributo alla crescita che viene fornito dai settori energetici e dell’area ambiente, in aumento anche

il business del ciclo idrico.

E continua ad allargarsi la base dei clienti energy, salita a oltre 3,7 milioni di unità, con un incremento del 7,9% in 12 mesi. I risultati raggiunti nei primi sei mesi dell’anno sono stati possibili "grazie a una significativa generazione di cassa e alla solida posizione finanziaria. Nel semestre si è ulteriormente rafforzata anche la struttura finanziaria con fonti di finanziamento sostenibili e a condizioni agevolate, dall’emissione di un sustainability-linked bond alla sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving fino alla recente concessione del finanziamento Bei" puntualizza l’amministratore delegato Orazio Iacono.