Hera, c’è il "Patto del buon lavoro". I sindacati annullano lo sciopero

Si conclude con il "Patto del buon lavoro" la lunga vertenza tra Hera e i sindacati, che dunque hanno annullato lo sciopero indetto per il 24 giugno. Il testo, informa la multiutility, sarà sottoposto nei prossimi giorni alle assemblee dei lavoratori, per poi arrivare alla ratifica definitiva all’inizio del mese di luglio. L’intesa "chiude una lunga vertenza e sancisce la nascita di una fase innovativa nelle relazioni industriali e di un modello partecipativo che mantiene saldamente al centro le persone che lavorano nel gruppo", spiega Hera, che poi "esprime soddisfazione" per il raggiungimento dell’accordo, "arrivato al termine di una trattativa profonda e costruttiva su temi di merito, condotta in un clima di collaborazione e rispetto, nell’interesse di tutte le persone del gruppo". L’ipotesi di accordo è stata firmata da Hera, dal coordinamento nazionale rsu del gruppo e dalle segreterie nazionali di Filctem e Fp Cgil, Femca, Fit e Flaei Cisl, Uiltec e Uiltrasporti Uil, Fiadel e Cisal Federenergia. Intanto la multiutility si conferma prima tra le aziende italiane per l’adozione di politiche di sostenibilità nelle strategie di business. Lo attesta l’Esg identity corporate index gestito da ETicaNews. Nel 2024, infatti, Hera sale sul podio per il quarto anno consecutivo, unica società italiana a raggiungere questo risultato, la permanenza nella top 10 per nove anni di fila in tutte le edizioni dell’indice, lanciato nel 2016. La sostenibilità e la creazione di valore condiviso emergono come dei paradigmi chiave del suo purpose lungo i tre driver strategici: perseguire la neutralità carbonica, rigenerare le risorse in ottica di economia circolare e innovare. L’Esg identity corporate index è l’unico indice quantitativo italiano che misura il tasso di sostenibilità delle aziende, valutando e riconoscendo l’impegno delle imprese nell’integrare i principi di sostenibilità, responsabilità sociale, ambientale e di buona governance nelle strategie aziendali.