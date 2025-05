Hera, crescono ricavi e utile: "Siamo ancora più solidi"

Ricavi a quota 4.321,3 milioni di euro (+28,3%) rispetto ai 3.368,6 milioni dell’analogo periodo del 2024, margine operativo lordo (Mol) a 418 milioni (+0,2%), rispetto ai 417,1 milioni di un anno fa, utile netto di pertinenza degli azionisti a 153,7 milioni (+7,4%), rispetto ai 143,1 milioni al 31 marzo dell’anno scorso, e utile netto a 163,8 milioni (+6,8%), rispetto ai 153,3 al 31 marzo 2024. E ancora, investimenti operativi lordi a 191,6 milioni (+22,2%) e indebitamento finanziario netto in miglioramento, a 3.896,9 milioni. Il risultato operativo netto al 31 marzo sale a 247,2 milioni, in lieve crescita (+0,5%).

Sono i risultati economici consolidati al 31 marzo del Gruppo Hera, approvati dal Consiglio di amministrazione della multiutility. Il primo trimestre, informa una nota aziendale, si è chiuso con "risultati e investimenti in crescita, con un livello di solidità finanziaria in ulteriore miglioramento rispetto alla fine del 2024. Le buone performance sono guidate dalla strategia multibusiness del Gruppo, bilanciata tra attività regolate e a libero mercato, con la consueta attenzione verso la sostenibilità". I ricavi sono saliti principalmente per la crescita dei prezzi delle commodity energetiche e l’incremento della base clienti energy (+20%), che "compensano i minori volumi venduti di gas per i sempre più diffusi interventi di risparmio energetico finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti". Commenta Cristian Fabbri, presidente esecutivo: "Nel primo trimestre abbiamo registrato una solida crescita dei risultati economico-finanziari, con un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale".