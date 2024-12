Hera, dai baby boomer alla Gen Z: "Ogni anno 30 milioni in welfare"

Sapere, crescere e innovare sono le parole chiave del quindicesimo convegno di HerAcademy, la corporate university del gruppo Hera che ogni anno insieme a esperti, docenti e manager mette a confronto sfide e opportunità collegate ai cambiamenti nel mondo del lavoro. Titolo del convegno: "Demografia e lavoro: quali prospettive di sviluppo nei contesti socio-economici e nelle aziende". Quale è il costo degli squilibri demografici? Quale l’impatto sul mercato del lavoro in Italia? E come affrontare la sfida della società della longevità? Il workshop ha offerto un’analisi approfondita di sfide e opportunità legate ai cambiamenti demografici, col focus sulle strategie che le aziende possono adottare per adattarsi a un contesto in continua evoluzione. "Nelle economie mature, caratterizzate da stagnazione demografica e fuga di talenti, la crescita è fortemente correlata alla capacità industriale di investire in ricerca e innovazione tecnologica e di captare flussi migratori con competenze di valore aggiunto per arricchire il tessuto socio-economico e culturale, come sta accadendo negli Usa – ha detto Orazio Iacono, ad del gruppo Hera –. È necessario che le aziende sviluppino una visione strategica a lungo termine che affascini anche le nuove generazioni". Tra i relatori, Alessandro Rosina, docente universitario e saggista, uno dei massimi esperti italiani di demografia. Enrico Sassoon, direttore responsabile di Harvard business review Italia, ha illustrato il progetto "Costruire la leadership del futuro", ponendo l’attenzione sulla carenza di una leadership forte e capace di affrontare le sfide globali.

Ospite d’eccezione Avivah Wittenberg-Cox, esperta di leadership e diversità generazionale, che ha sottolineato come i modelli di business tradizionali non siano più sufficienti per affrontare questa nuova realtà. "Il calo demografico e l’incremento della longevità lavorativa generano significative implicazioni per la società, l’economia e le imprese – ha spiegato Cristian Fabbri, presidente esecutivo del gruppo Hera –. Oggi in azienda lavorano contemporaneamente quattro generazioni, dai baby boomer alla Gen Z, erano due solo vent’anni fa. Tutte le generazioni hanno un tratto comune nella ricerca dello scopo del proprio lavoro: l’obiettivo aziendale diventa quindi un forte elemento di ingaggio e attrazione. Ogni anno investiamo oltre 30 milioni in formazione e welfare per i nostri 10mila dipendenti con una serie di programmi in continua evoluzione".