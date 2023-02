Hera: discarica o cassonetti Ecco le istruzioni per smaltire

In riferimento alla lettera del sig. Squaiella, pubblicata il 15 febbraio, desideriamo ringraziare il lettore perché ci offre l’occasione di fare sempre meglio. Le stazioni ecologiche non possono, per legge, accettare rifiuti indifferenziati, ma solo integrare il servizio di raccolta differenziata sul territorio. Il cassonetto Smarty è dotato di un foro laterale utile a conferire piccoli rifiuti indifferenziati che non entrano nel cassetto come ad esempio proprio gli ombrelli. Questi ultimi, così come le scope, possono essere conferiti anche alla stazione ecologica in quanto ’piccoli ingombranti’ oppure ai punti di raccolta itineranti, proprio dedicati ai piccoli ingombranti. Per gli oggetti di grandi dimensioni è disponibile anche il servizio gratuito di raccolta a domicilio, telefonando al nostro servizio clienti (numero 800 999500) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, o tramite l’app Il Rifiutologo. Sull’app tutte le informazioni sulla raccolta.

Ufficio stampa Hera