Hera e Philip Morris insieme per l’acqua "Rete con le istituzioni per salvaguardarla"

Philip Morris e gruppo Hera "fanno squadra con imprese, istituzioni e comunità locali per la salvaguardia" dell’acqua. Nell’ambito del percorso verso il rinnovo reciproco della certificazione Aws (Alliance for Water Stewardship), ottenuta negli anni scorsi dalle due aziende, entrambe hanno organizzato un workshop per condividere azioni e possibili sinergie sulla gestione dell’acqua. Un appuntamento che si è tenuto ieri al Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc) di Crespellano-Valsamoggia, con la partecipazione di tanti imprenditori locali, del Comune di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro.

Se Hera ha posto l’attenzione sul rischio correlato alla disponibilità di risorsa idrica per il bacino del fiume Reno, area di riferimento dell’impianto in Val di Setta, che al momento risulta moderato, spuntano comunque altre minacce: lo stress idrico di base, che dipende dalla capacità di rigenerazione delle fonti idriche, e l’intensità di sfruttamento delle fonti idriche, conseguenza del livello di antropizzazione dei territori."Siamo e resteremo sempre in prima linea per un uso responsabile dell’acqua e in generale di tutte le risorse", assicura Massimo Caffarelli, director manufacturing Philip Morris Mtb. "La gestione virtuosa dell’acqua è un tema per noi fondamentale – aggiunge Alessandro Baroncini, direttore centrale Reti di Hera – e la certificazione Aws conferma il nostro impegno per la tutela della risorsa idrica".