Hera, il braccio di ferro Di Stasi si avvicina al Cda

di Paolo Rosato

Sarà forse la mattinata di lunedì 31 luglio a decidere chi sarà il successore di Lorenzo Minganti nel Consiglio d’amministrazione di Hera. E’ stata infatti convocata, da celebrarsi nel Comune di Casalecchio, una riunione con tutti i sindaci che hanno stretto il patto di secondo livello, quello che esprime un rappresentante nel Cda della multiutility proprio a difesa dei cosiddetti Comuni minori. Lunedì alle 10 verranno discussi i nomi in campo. Ma non è certo che tutto avrà una fine quel giorno. Perché esistono ancora delle distanze sui profili individuati, che potrebbero provocare un ultimo slittamento della decisione a settembre.

Da mettere a posto, principalmente, sarà l’umore di tutta la truppa dei primi cittadini riguardo di Enrico Di Stasi. Scelta che piace ad alcuni, forse meno ad altri. La scelta di Di Stasi discende da un accordo politico interno al Pd. Ma è anche supportata dal fatto che Di Stasi, membro dello staff del Gabinetto del sindaco in Città metropolitata, di rapporti con i Comuni anche sul tema dei rifiuti se ne occupa, eccome. La sua individuazione è stata condivisa da alcuni, meno da altri, visti anche gli altri incarichi che ha già Di Stasi, che oltre a essere nello staff a Palazzo Malvezzi è anche segretario cittadino del Pd. Queste resistenze sarebbero state però in parte superate, quindi è possibile che lunedì sul nome possa esserci una convergenza. Ma un piccolo braccio di ferro sta resistendo, sullo sfondo. Resterebbe in campo, ma più defilato anche il profilo di Roberto Brunelli, ex sindaco di San Pietro in Casale. Non ci sarebbero invece i margini per un ritorno in Hera, ventilato da alcuni rumors, dell’ex consigliere Forte Clò.

A confermare che non è detto che tutto si compia lunedì (anche se il voto è stato calendarizzato e chi deve delegare qualcuno può farlo fino a venerdì, la comunicazione è arrivata a tutti i sindaci via pec) è Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio e presidente del patto di secondo livello. "Non c’è un candidato naturale, ci sono diversi nomi in campo e ne parleremo lunedì – spiega Bosso –. La convocazione è importante perché è ora di parlarne tutti insieme, è una scelta non semplice vista la quantità degli interlocutori. Però non è detto che la decisione verrà presa lunedì, si potrebbe andare a settembre, per prenderla servirà una convergenza piena su un determinato nome". Lorenzo Minganti, ex sindaco di Minerbio, dal 2020 era membro del Cda di Hera in rappresentanza dei Comuni del patto di secondo livello. Rieletto quest’anno, ha dovuto lasciare l’incarico dopo essere stato nominato direttore generale del Comune di Padova.