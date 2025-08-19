Hera, il valore economico condiviso. In un anno 558 milioni al territorio. Ecco gli investimenti sostenibili

Tra stipendi, forniture, tributi, dividendi, sponsorizzazioni e sostegno alle famiglie, solo nel Bolognese, l’anno scorso Hera ha distribuito 558 milioni di euro di valore economico. Il dato emerge dal report ’La creazione di valore condiviso 2024’ che misura la quota di margine operativo lordo generata da attività che mettono insieme crescita aziendale e benefici ambientali e sociali, in linea con tre direttrici: neutralità di carbonio, rigenerazione delle risorse, resilienza e innovazione.

Sul fronte della decarbonizzazione, ha assunto l’impegno di arrivare al Net Zero nel 2050, tagliando sia le proprie emissioni (circa il 9% del totale). Vanno in questa direzione diversi progetti che il Gruppo sta portando avanti all’interno di Bologna Missione Clima, il percorso della città verso la neutralità climatica al 2030, di cui la multiutility è tra gli attori protagonisti, con l’obiettivo di abbattere oltre 30mila tonnellate di CO2: l’Energy Park nel quartiere Navile, l’impianto Power to gas presso il depuratore Idar, l’interconnessione di quattro sistemi di teleriscaldamento per aumentare l’utilizzo del calore da termovalorizzazione.

Il territorio ospita 17 impianti rinnovabili sui 31 totali di produzione energetica, con una potenza di 33,9 mw, tra cui il polo di Sant’Agata Bolognese, dove nel 2024 la produzione di biometano dai rifiuti organici ha raggiunto i 7,4 milioni di metri cubi (sui 10 milioni complessivi). Analizzando la clientela, nel Bolognese il 43% dei contratti di energia elettrica e gas prevede fonti rinnovabili o compensazione delle emissioni. A livello di Gruppo, nel 2024 le emissioni di gas serra sono già diminuite del 14% rispetto al 2019 e il prossimo step è un taglio del 37% entro il 2030. La raccolta differenziata, poi, nel territorio metropolitano ha raggiunto il 72%, con Bologna al primo posto in Italia tra i comuni con oltre 300.000 abitanti per raccolta pro capite (381 kg/abitante).

Il tasso di riciclo complessivo del Gruppo è al 61%, già oltre il target Ue al 2030 del 60%. Tra gli interventi per la resilienza delle reti idriche, spiccano il potenziamento dell’approvvigionamento nel Circondario imolese e nella pianura bolognese. Grazie a manutenzione predittiva e monitoraggio costante, le perdite idriche sono contenute a 8,4 mc/km/giorno, meno della metà della media nazionale. Il valore economico distribuito nel territorio metropolitano di Bologna – complessivamente, appunto, 558 milioni di euro – include i 2.790 posti di lavoro diretti sul territorio, con 329 nuove assunzioni nel 2024.