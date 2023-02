Hera in cattedra per amore dell’ambiente Via ai progetti dedicati a 80mila studenti

Acqua, energia e ambiente. Questi temi chiave dei progetti di educazione ambientale del Gruppo

Hera in quasi 4.000 classi delle scuole di ogni ordine e grado della regione. La multiutility dà il via all’offerta formativa per l’anno scolastico 2022-2023 con i due percorsi didattici ’La Grande Macchina del Mondo’ e ’Un pozzo di scienza’, giunti alla 13esima edizione. Saranno coinvolti oltre 80.000 studenti: dalla provincia di Bologna parteciperanno 244 scuole, 977 classi e 20.476 alunni tra i 4 e i 18 anni (solo in città, 101 scuole, 420 classi e 9.246 ragazzi). Le attività, con laboratori, iniziative didattiche e gite agli impianti del gruppo tenendo sempre al centro l’amore per il pianeta, partiranno proprio sotto le Torri, alle primarie Cremonini – Ongaro e Cesare Pavese. Il 9 febbraio cominciano invece i grandi: gli alunni del Manzoni andranno alla scoperta del giornalismo scientifico.