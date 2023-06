Hera, Minganti lascia la poltrona nel Cda "Nuovi impegni mi allontanano da Bologna"

A neanche due mesi dall’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione di Hera, Lorenzo Minganti, rappresentante dei Comuni bolognesi, lascia l’incarico. "Ho annunciato al presidente Cristian Fabbri le mie dimissioni – annuncia l’ex sindaco di Minerbio –. Una decisione molto difficile, ma sto per intraprendere un nuovo percorso assai impegnativo e che mi farà allontanare da Bologna. Aggiunge Minganti: "Ho apprezzato l’estrema professionalità e dedizione del personale di Hera alla tutela dell’ambiente e al servizio del cittadino. Non ci si renderà mai abbastanza conto di quale impegno si celi dietro a gesti come aprire un rubinetto, accendere un interruttore o gettare il ’rusco’".