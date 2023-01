Hera, ‘Missione clima’ accelera Dal Pnrr finanziamento di 27 milioni

‘Bologna Missione clima’ accelera con due progetti del Gruppo Hera: teleriscaldamento e impianto ‘Power to Gas’. I due progetti si sono aggiudicati circa 27 milioni di euro del Pnrr su un investimento totale di circa 45 milioni di euro. A regime (il tutto dovrebbe partire entro l’anno prossimo) consentiranno di evitare 16.500 tonnellate di emissioni di Co2 all’anno. Raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, ben 20 anni in anticipo rispetto alla data fissata dall’Unione Europea è il forte impegno che l’amministrazione comunale di Bologna ha preso nei confronti della città, sottoscritto anche di recente con il lancio del ‘Climate City Contract’, nell’ambito di Bologna Missione Clima, insieme ad altri partner del territorio, tra cui il Gruppo Hera. Per quanto riguarda il teleriscaldamento in particolare, c’è spazio un domani anche per abbassare le tariffe: Atersir valuterà "nei prossimi anni", infatti, anche le ricadute economiche positive per la tariffa dei rifiuti dovute al maggiore utilizzo di calore dal termovalorizzatore che si potrà ottenere a seguito della realizzazione di questo progetto.

Fondamentali i due progetti della multiutility. "Sono investimenti fondamentali per la nostra missione climatica: se vogliamo ridurre le emissioni, se vogliamo migliorare la qualità della vita in città, occorrono investimenti perché grazie a questi ridurremo ingenti quantitativi di Co2 – spiega il sindaco Matteo Lepore –. I due progetti permetteranno di produrre ossigeno pari a 350 mila alberi, è come se piantassimo 350 mila alberi in città. Di fatto produrremo energia da fonti rinnovabili e avremo la possibilità di alimentare tante abitazioni, in un momento di povertà energetica e contemporaneamente di necessità di contrastare il riscaldamento globale, Bologna si conferma città all’avanguardia. "La crisi energetica e geopolitica in atto è già un acceleratore della transizione ecologica, obiettivo non più differibile anche alla luce dei rischi ambientali che il World Economic Forum identifica tra quelli principali che il mondo dovrà affrontare nei prossimi 10 anni – afferma Orazio Iacono (nella foto), amministratore delegato del Gruppo Hera –. Le rinnovabili, l’efficienza energetica e l’economia circolare saranno protagoniste del processo verso la decarbonizzazione del nostro Paese".

pa. ros.