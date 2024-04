Hera rinnova le fognature di Montepastore

Accordo raggiunto, tra Hera e Comune, per il completamento della rete fognaria di Montepastore e la sistemazione della scala e del percorso pedonale tra via Varsellane e via Italo Calvino. Secondo quanto illustrato dalla sindaca Cinti a proposito di un problema annoso costituito dal cattivo stato dell’unico collegamento pedonale per alcune abitazione della lottizzazione residenziale nella frazione più distante dal capoluogo, l’accordo prevede che Hera realizzerà a proprio carico l’intervento finalizzato al rinnovo delle fognature e della relativa soletta soprastante, mentre il Comune di Monte San Pietro si occuperà con fondi propri della riqualificazione della scala, della sostituzione e riparazione delle piastrelle e della ringhiera. "In considerazione dei tempi di progettazione e del coordinamento necessario all’esecuzione dei lavori, si stima la fine degli stessi entro l’anno in corso".