Hera rinnova le reti acqua e gas

Prende il via lunedì in via Rio Polo a San Lazzaro il cantiere di Hera per il rinnovo delle reti acqua e gas che si trovano in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Bellaria, Rio Polo e Fratelli Canova. Al termine dei lavori, previsto a fine novembre, la rete sarà composta da nuove condotte che renderanno il servizio ancora più efficace e ridurranno la probabilità di rotture, garantendo quindi la continuità delle prestazioni per tutti gli utenti di una vasta zona del territorio di San Lazzaro, dalla via Emilia fino a via Bellaria e dalla Cicogna al Farneto.

I lavori procederanno per fasi progressive. Durante il primo step del cantiere saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità: divieto di transito in via Rio Polo, a eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso, di quelli delle forze dell’ordine e dei mezzi del cantiere. In via Rio Polo senso unico alternato a vista in corrispondenza dei cantieri che limitano la larghezza della carreggiata stradale. Direzione obbligatoria diritto in corrispondenza dell’intersezione con via Rio Polo per i veicoli che percorrono via Bellaria (Altura) in entrambe le direzioni di marcia.

In via Rio Polo sarà in vigore anche il divieto di sosta, in corrispondenza delle aree stradali occupate dal cantiere.