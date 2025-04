Hera riparerà una condotta. Niente acqua in sei Comuni

Niente acqua nella notte tra oggi, giovedì, e la mattina di domani, venerdì. A comunicarlo è Hera, per un intervento sull’acquedotto che coinvolgerà diversi Comuni della pianura bolognese.

Così dall’azienda: "Per permettere la riparazione di una tubazione, il servizio idrico sarà sospeso a partire dalle 21 di oggi, giovedì 10 aprile, fino alle 7 di domani, venerdì 11 aprile. Nella notte tra oggi e domani, giovedì 10 aprile e venerdì 11 aprile, nei pressi di via Fontana nel Comune di San Pietro in Casale, Hera effettuerà un intervento di riparazione di un’importante condotta idrica. Per realizzare i lavori, dalle 21 di oggi, giovedì 10 aprile, alle ore 7 di domani, venerdì 11 aprile, sarà necessario interrompere il servizio nei Comuni di Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo), Baricella, Castello d’Argile e Pieve di Cento. Nella stessa fascia oraria, ad Argelato e Minerbio potranno verificarsi cali di pressione, e verrà sospesa la fornitura idrica verso Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in gran parte nell’orario notturno. L’invito ai cittadini che vivono nelle zone interessate è di rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture".

La comunicazione è stata data anche dagli stessi sindaci dei Comuni coinvolti, sulle pagine ufficiali social e su quelle dell’amministrazione, oltre che dagli agenti della polizia locale Reno Galliera tramite Facebook di modo che più persone possibili apprendano la notizia e possano fare scorta di acqua per le ore in cui la fornitura sarà sospesa.