Hera su vicolo Bianchetti: "Nel cantiere non ci sono irregolarità"

Non sarebbero state riscontrate irregolarità nel cantiere di vicolo Bianchetti. Lo comunica Hera che, con una nota, risponde ai residenti della stradina dietro piazza Aldrovandi, spiegando anche i tempi necessari all’intervento. "In merito al cantiere di vicolo Bianchetti – si legge– Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che gestisce le reti gas, precisa che il sopralluogo effettuato nella giornata di domenica insieme alle forze dell’ordine e alla polizia locale ha confermato il rispetto della normativa. Lo scavo si è reso necessario per consentire al pronto intervento, il 5 e il 7 aprile scorsi, la messa in sicurezza della rete presente nella via dopo una segnalazione di odore di gas". Un intervento durante il quale i tecnici hanno "rilevato la necessità di sostituire una porzione della condotta". Un lavoro che però non può essere immediato, viste proprio le dimensioni ridotte del vicolo: "Occorre intervenire – spiegano da Hera – con mezzi adeguati, più piccoli rispetto a quelli standard. L’intervento si concluderà nei prossimi giorni".