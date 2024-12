Hera vince l’Oscar di Bilancio

Il Gruppo Hera, tra le maggiori multiutility italiane operanti nei settori ambiente, energia e idrico, è tra i vincitori della 60esima edizione dell’Oscar di Bilancio Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiana), tradizionale appuntamento dedicato al valore del reporting per imprese e organizzazioni. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo a Palazzo Mezzanotte, a Milano, ed è stata organizzata da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano. Tema dell’edizione 2024, la trasparenza del reporting alla luce della nuova direttiva europea Csrd (Corporate sustainability reporting directive), che riflette l’importanza crescente della rendicontazione di sostenibilità e del rispetto dei criteri Esg (Environment, Social e Governance).

Dopo l’Oscar di Bilancio 2007 ricevuto per la grande attenzione dedicata alla responsabilità sociale d’impresa, l’Oscar di Bilancio 2018 con menzione speciale per "innovazione nel reporting" e l’Oscar di Bilancio 2019 per la comunicazione, nell’edizione 2024 il Gruppo Hera si è distinto in particolare per "una forte e radicata maturità aziendale nell’integrazione tra aspetti finanziari e tematiche Esg", secondo la dichiarazione della giuria, e, nel complesso, per "l’elevato livello di maturità e di consapevolezza del Gruppo sul valore intrinseco del processo di reporting in chiave Esg".

Intanto Hera si conferma, per la quinta volta consecutiva, nel Dow Jones Sustainability Index. Come nelle passate edizioni, e come comunicato da S&P, Hera è stata inclusa sia nell’indice europeo che in quello mondiale.