Hersch, il pianista che rivoluziona il jazz brilla alla Cantina Bentivoglio

Gli abissi dell’animo umano esplorati da un super virtuoso degli 88 tasti in un monologo vertiginoso di emozioni forti: un free interiorizzato, liquido, rarefatto. Non c’ è solco, tra le dita di Fred Hersch, "il pianista più innovativo del jazz nell’ultimo decennio" secondo Vanity Fair, che non sia benedetto da una bellezza che non sarebbe errato definire universale. Candidato a quindici Grammy Awards, l’artista di Cincinnati impegnato in un tour intercontinentale stasera (ore 22) incarnerà sul palco della Cantina Bentivoglio l’ "insolito" secondo la lezione di Hancock, l’intimismo malinconico di Mehldau.

Una performance in solo di tecnica perfetta e dolcezze estreme, con il vigore ritmico naïf e affascinante delle creazioni (70 quelle incise). Ispirato dalle partiture musicali della nonna, sotto la tutela amorevole della concertista Jeanne Kirstein che lo accompagna a quattro anni sulla tastiera di un pianoforte, Hersch come Mozart ha cominciato a comporre note a otto e a primeggiare nei concorsi poco più che decenne. Un esordio sfaccettato per un talento che converge sulla black music partendo dalla classica e dalla canzone popolare: la rivelazione che sorprende la galassia jazz avverrà quando comincerà a esibirsi a Cincinnati. Musician of the Year nel 2021 secondo DownBeat Critics Poll, ha condiviso la ribalta con le icone del modern jazz.

Gian Aldo Traversi