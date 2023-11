Hiromi: "Sono ispirata dall’unicità dei più grandi"

Hiromi, lei ha iniziato a suonare il pianoforte a pochissimi anni, quando era soltanto una bambina. Come descriverebbe un inizio così precoce?

"Ho cominciato con le lezioni di piano quando di anni ne avevo sei (alla alla Yamaha School of Music, ndr). Il mio primo insegnante era un grande appassionato di jazz, mi faceva sentire tanti dischi. Quando ho compiuto otto anni, ho scoperto Errol Garner e Oscar Peterson e mi sono innamorata del loro ‘swing’, non potevo smettere di ascoltare la loro musica e ballare. Ho cominciato a imitare quello che sentivo e, lentamente, a lasciarmi andare all’improvvisazione". A quarantaquattro anni, vanta già tre decenni di carriera alle spalle e continua a essere definita una delle più talentuose protagoniste della nuova scena jazz. Era soltanto una dodicenne quando sono partite le prime esibizioni in pubblico, con orchestre sinfoniche di alto livello, mentre aveva 17 anni quando è stata scelta da Chick Corea per suonare sul palco durante la sua tournée in Giappone, prima di trasferirsi a Boston per frequentare il Berklee College. Jazz, rock, ‘fusion’, classica: un repertorio quasi infinito e un talento funambolico al piano.

Lei ripete di essere ispirata anche da personalità come Carl Lewis o Michael Jordan, tanto quanto da grandi musicisti del passato, perché apprezza "la grandezza". Ma cosa significa, per lei, "grandezza"?

"Unicità. I grandi sono gli inimitabili, i più originali. La lista di modelli che mi hanno ispirata è molto lunga e spazia dallo sport ai fumetti: occuperebbe diverse pagine di giornale (ride, ndr). Limitandomi alla musica mi sento di citare, senza offendere nessuno degli esclusi, Bach, i Beatles e Miles Davis".

Cosa pensa della scena jazz di oggi? È cambiata rispetto a quando ha iniziato a suonare?

"Il jazz cambia ogni giorno. Le persone mescolano generi diversi, unendo quello che piace e si ascolta, dando vita a un suono sempre diverso...".

Pensa che il jazz sia apprezzato in maniera diversa tra i vari Paesi, ad esempio tra Stati Uniti e Giappone?

"Penso che venga apprezzato sempre di più dai giovani di tutto il mondo. E questo mi rende molto felice".

E a Bologna, lei c’è mai stata? Cosa apprezza della città?

"Sfortunatamente, la vita dei musicisti è fatta di viaggi, sessioni di prove e concerti. Nella maggior parte delle occasioni finisce che puoi ammirare le città soltanto dietro il finestrino della macchina con cui stai andando a teatro per esibirti. E durante quei rarissimi giorni liberi".

Non ha ancora apprezzato le bellezze dell’Italia, dunque.

"Ho potuto farlo solo quando mi sono spostata di città e città con un camper. La varietà del paesaggio, l’architettura, il cibo... Amo la cucina italiana, di tutte le regioni. In un certo senso, in Italia mi sento a casa".

Assomiglia al suo Giappone?

"È così differente eppure così simile al Giappone. C’è lo stesso orgoglio quando si parla di tradizioni e la cosa fantastica è che puoi ritrovare tutto questo a tavola, in un buon piatto. Ecco un altro esempio di ‘grandezza’, come dicevo prima... Il cibo passa attraverso l’industria alimentare, e resta comunque genuino. Di qualità. Con la musica succede la stessa cosa...".