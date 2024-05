"Hitler scelse l’odio come riscatto personale"

È più di una presentazione, quella in programma a Bologna domani alle 18, quando Stefano Massini parlerà al Cinema Modernissimo, in piazza Re Enzo, all’interno della rassegna Le voci dei libri, del suo recente volume ‘Mein Kampf. Da Adolph Hitler’ (Einaudi), specie dopo la violenta contestazione, verbale e fisica della quale è stato oggetto durante il Salone del Libro di Torino. All’incontro interviene Francesca Schianchi. Poi alle 19,30 presenterà la visione del film ’Good bye, Lenin!’ di Wolfgang Becker.

"I miei social – dice Massini – sono stati intasati da migliaia di messaggi di solidarietà, al punto di diventare inaccessibili per i troppi contatti. Mi è stata espressa vicinanza da tutta Italia. Ma i bolognesi sono, come sempre, particolari. Il telefono continua a squillare, mi dicono che lunedì saranno presenti non solo per li libro, ma per farmi sentire la vicinanza della città. Diventerà una manifestazione di affetto, una dichiarazione sulla necessità di coltivare i valori fondamentali della democrazia".

Proprio quei valori calpestati da Hitler. Massini, quando ha iniziato a interessarsi alla biografia del dittatore?

"È successo molti anni fa, nel 2016, quando in Germania, io ero lì per alcuni spettacoli, il governo ha deciso che il Mein Kampf potesse tornare nelle librerie. Per testimoniare, con la follia del suo testo, la tragedia hitleriana, per permettere a tutti, specie a più giovani, di conoscere cosa nascondeva la mente malata che ha dato origine all’Olocausto. L’ho letto e ho deciso di approfondire, con la stessa motivazione, scrivendo un testo che analizza le parole del dittatore, anche attraverso una raccolta dei suoi comizi".

Cosa l’ha più colpita del libro scritto da Hitler?

"L’odio coltivato come ossessione, nei confronti di tutti. Nessuno si salva, i poveri come i ricchi, Marx come Gesù. La sua è la frustrazione (come dice una frase diventata famosa) che nasce dal terrore di poter diventare un impiegato. È la vita qualunque che lo terrorizza. Ed è proprio questo terrore che riesce a trasmettere, intuendo il potere dei nascenti mezzi di comunicazione di massa. La radio, il primo cinematografo, i giornali naturalmente, sono per lui gli strumenti, ed è abilissimo a utilizzarli, per arrivare direttamente al cuore delle folle, alla loro disperazione, alle quali lui si propone come figura salvifica. Uno che da solo, senza mediazioni, risolleverà le sorti della Germania".

Nessun Hitler, nessun dittatore, però è oggi all’orizzonte.

"Se pensiamo agli aspetti folklorici del nazismo e del fascismo, alle parate, ai Balilla in divisa, sicuramente no. Ma ci sono, e mi sembrano evidenti, meccanismi ugualmente perversi. Sono quelli della semplificazione assoluta, dell’eliminazione di tutti i passaggi, degli approfondimenti che fanno parte del sistema democratico. Sempre più cerchiamo risposte veloci alle nostre esigenze. Sono i nostri tempi. Abbiamo bisogno di decisioni immediate, e, temo, siamo sempre più disponibili a delegare tutto a una persona sola, che ci risolva i problemi e ci permetta di non sentirci in colpa se voltiamo la testa e guardiamo da un’altra parte"

Hitler fu quindi un catalizzatore.

"Sì, aveva una dote innata, ed era quella dell’empatia, Riusciva a far sentire inutili i dibattiti, sapeva essere accettabile dalle folle. E doveva rendere patrimonio comune l’odio che lo rodeva. E che ha portato al genocidio e alla pratica dell’intolleranza".