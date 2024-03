"Ho ancora l’energia per guidare la città"

C’è un secondo candidato, non a sorpresa, al ruolo di primo cittadino per Medicina alle elezioni amministrative di giugno: è il sindaco uscente Matteo Montanari (nella foto), che vuole correre per il secondo mandato con una lista civica appoggiata dal Pd. Con lui in ‘sfida’, per ora, c’è solo il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri locale, Rosario Guzzo, che corre con una civica appoggiata dal centrodestra.

"Il mandato amministrativo che stiamo terminando è stato caratterizzato dal susseguirsi di numerose emergenze. Prima il Covid, poi l’esplodere di nuove guerre e la crisi energetica, infine l’alluvione – dichiara Montanari ufficializzando la candidatura –. Sono orgoglioso di come abbiamo saputo gestire questi momenti così complessi e talvolta totalmente nuovi. Rimanendo forti e uniti e ponendo attenzione prima di tutto ai più fragili e alle famiglie medicinesi. Nonostante tutto, sono davvero tanti gli obiettivi centrati, i cantieri in corso e quelli a cui stiamo lavorando per cambiare in meglio la Città e le nostre frazioni. Tanti progetti nuovi che Medicina in alcuni casi aspettava da decenni".

Il sindaco uscente prosegue: "Ogni giorno e nei momenti più difficili che abbiamo vissuto insieme, ho messo tutto me stesso al servizio della nostra comunità. Grazie per la collaborazione che non è mai mancata. In questi ultimi mesi mi sono chiesto se avessi ancora l’energia e la testa per guidare la comunità di Medicina. Per continuare a guardare contemporaneamente il piccolo problema sotto casa, mantenendo lo sguardo rivolto al futuro. Poi mi sono chiesto se nei prossimi anni sarei stato in grado d’essere sia un bravo sindaco, che un bravo papà e marito. Ho capito d’avere ancora l’energia e la volontà di raccogliere la sfida di un nuovo mandato da sindaco".

"Insieme – conclude Montanari – possiamo aprire una fase nuova per rendere Medicina ancora più vivibile, forte e partecipata. Possiamo sostenere crescita, innovazione e solidarietà, oltre a concludere i progetti iniziati". Nelle prossime settimane il candidato darà ulteriori notizie in merito ai componenti della lista e svelerà i primi punti del suo programma elettorale per le amministrative in calendario l’8 e 9 giugno prossimi.

Zoe Pederzini