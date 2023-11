"Ho corso a New York, più forte della malattia"

"Vorrei trasmettere il messaggio che nella vita non ci si deve scoraggiare mai. I draghi possiamo farli svanire e possiamo vincere noi". Sono parole di Alex Viccinelli, uno studente di 18 anni di San Giovanni in Persiceto. Il ragazzo, nonostante un’importante infezione renale, ha partecipato alla recente 52esima edizione della ‘New York Marathon 2023’, che si è tenuta lo scorso 5 novembre, riuscendo a portare a termine la competizione sportiva.

"Premetto – racconta Alex - che ho una propensione ad aiutare gli altri, come rilevò già alle elementari una mia maestra Valeria. E, a 17 anni, come richiesto dal master di coaching a cui sto partecipando, iniziai gli allenamenti per la Maratona di New York. Mi sono impegnato con tanta costanza, disciplina, determinazione, e concentrazione, per prepararmi al meglio per l’obiettivo che mi ero prefissato da tempo. Ho dovuto fare tanti sacrifici e scelte e spesso ho dovuto rinunciare alle uscite con gli amici".

Un imprevisto, però, ha messo a rischio la partecipazione alla prestigiosa competizione. "A un mese dalla maratona, ritenuta una delle più difficili per via del percorso con diverse pendenze, e allo stesso tempo la più ambita da tutti i maratoneti, è insorto un grosso problema fisico – racconta Alex, non senza emozione – : sono stato costretto a sospendere gli allenamenti a causa di una grave infezione ad un rene".

Alex è stato ricoverato in ospedale e posto sotto farmaci per abbassare la febbre che saliva a causa dell’infezione. I medici gli avevano detto più volte che la maratona sarebbe stata da evitare. Perché il ragazzo non doveva affaticarsi, non doveva prendere freddo, il rene non si doveva disidratare. E avrebbero potuto crearsi delle conseguenza sul fegato.

"I primi di novembre – continua il coraggioso ragazzo – pur avendo ancora la febbre, decido di prendere l’aereo e andare comunque a New York, nella speranza di riuscire a correre la mia tanto desiderata maratona. Dopo 3 giorni di continuo antibiotico, e integratori vari è arrivato il grande giorno. La mattina del 5 novembre alle 7 ho preso l’autobus e il traghetto ed ho raggiunto la partenza. Dopo aver sentito lo sparo che indicava l’inizio della gara, sono partito e piano piano, con tanta fatica e impegno, ascolto e dedizione ho finito la mia maratona, terminandola comunque in un tempo dignitoso di 5 ore e mezza". E aggiunge: "La maratona è una grande sfida, la corri da solo, dosando le capacità fisiche del tuo corpo, ascoltando i tuoi pensieri, sconfiggendo i tuoi draghi. Sono felice. Penso di essere stato il più giovane maratoneta della ‘New York Marathon 2023’"

Ma non finisce qui perché Alex ha ricevuto anche i complimenti da parte del sindaco Lorenzo Pellegatti.

Pier Luigi Trombetta