"Ho fame di vita come Alexandra"

Sul grande schermo c’erano Geraldine Page e Paul Newman nei panni di una star del cinema al tramonto e del suo partner-gigolò. A teatro, i protagonisti della pièce di Tennessee Williams ‘La dolce ala della giovinezza’, sono Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni, diretti da Pier Luigi Pizzi. Da stasera a domenica (oggi e domani alle 21, domenica alle 16) lo spettacolo approda al teatro Duse di via Cartoleria 42.

Signora Ricci, non è la prima volta che interpreta una donna creata da Williams…

"Mi attrae, è l’autore che amo di più. Nelle sue opere tutto è sul baratro, è pieno di temi che sono ancora tragicamente attuali. Questa è la forza delle pièce di Williams".

Cos’ha in comune con Alexandra? Anche lei è un’attrice...

"La fame di vita è sicuramente l’aspetto dominante, più urgente. Perché è chiaro che a 61 anni sei consapevole che gli anni che hai alle spalle siano molti di più di quelli che hai di fronte (sorride, ndr). Ti assale questa urgenza di non buttare via nemmeno un secondo. Quando sei giovane non lo capisci. Se hai l’energia, la forza, la curiosità di vivere e di evolvere, allora hai fame di vita e la testa di una ragazza. Anche questo mi accomuna ad Alexandra".

Che rapporto ha, come donna e come attrice, con il tempo?

"Per noi donne è vietato invecchiare. Per un’attrice, poi, non ne parliamo proprio. E allora si corre il rischio tremendo di rovinarsi con la chirurgia. Il problema a quel punto diventa: ma allora le vecchie chi le interpreta? Io. Che non mi ritengo solo fortunatissima, ma quasi miracolata ad essere riuscita a fare così tanti personaggi femminili addirittura invecchiandomi".

A quale è più legata?

"A quello della Montalcini (nel film Rita Levi-Montalcini, ndr). Al cinema o in tv questi ruoli non sono così abbondanti, io me li vado a trovare a teatro, dove ho iniziato la mia vita".

Lei non cadrà nella trappola della chirurgia?

"Chissà. Non sono contraria alla chirurgia plastica, perché la fragilità umana è uno scrigno al quale attingere, di cui avere rispetto. Fortunatamente sono molto fifona quindi per ora non ci casco".

Di cos’altro ha paura?

"Della malattia. Del fatto che il corpo non segua più la testa. Certo, se andassi avanti come il nostro regista Pierluigi Pizzi, che tra un po’ compie 93 anni ed è un ragazzo, o come la professoressa Montalcini, sarebbe bellissimo".

Amalia Apicella