"Ho lasciato il posto fisso per un sogno"

Ha abbandonato il posto fisso, terrorizzando i genitori e perdendo molti amici, per inseguire il suo sogno. E grazie alla tenacia è diventato un influencer dei motori, riuscendo a farlo diventare un lavoro molto remunerativo. Lorenzo Moro, 37enne di Calderara con un dottorato in Chimica e una sfrenata passione per i motori, nel 2016 ha deciso di dimettersi da impiegato nella sua azienda metalmeccanica di Sala Bolognese. E di tentare l’avventura nel mondo delle auto e moto nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola.

"Nel 2004 avevo già provato a entrare all’Accademia aeronautica e, dopo aver passato senza problemi i primi test, non superai le prove fisiche a causa di problemi che non sapevo di avere – racconta –. E dopo due anni di ufficio, mi ero reso conto che dei miei sogni di bambino, sono sempre stato appassionatissimo di auto e aeroplani, non avevo seguito nulla. Un giorno, aiutato dal libro ‘Due di Due’ di Andrea de Carlo, decisi che era il momento di reagire. Ero ancora troppo giovane per ritirarmi ad aspettare la pensione, per continuare a vivere una vita che non era la mia". Così, da sempre attratto dall’editoria e dalla scrittura, col Tfr ha comprato una macchina fotografica usata, si è iscritto a un corso di post produzione e ha creato il suo sito Internet, RollingSteel. In poco tempo la piattaforma ha fatto boom, diventando uno dei punti di riferimento sul web per gli appassionati di motori: dalle auto agli aerei, dai motori ai treni, dalle navi ai mezzi spaziali. Diecimila lettori al giorno, con picchi quotidiani di 120mila utenti.

"Appena ho iniziato a seguire le mie passioni, le cose si sono messe in fila da sole. Il sito ha cominciato a collezionare lettori a un ritmo molto promettente. Sul web parlo di tecnica e meccanica, sviscero le conoscenze che mi hanno trasmesso la famiglia e gli studi alle Aldini, dove mi sono diplomato perito meccanico". Così dopo alcuni anni di successi digitali, nel 2021 Moro decide di raccogliere gli articoli specialistici più intriganti e realizzare il volume intitolato ‘Di brutto’. "L’ho messo in vendita esclusivamente sul mio sito e nel giro di quattro ore ho venduto 2mila copie a 24 euro l’una, raggiungendo un risultato che non avrei mai immaginato. In pochissimo tempo mi sono trovato a dover chiamare un commercialista, un notaio e trovare un modo per trasformare un gioco in un’azienda. Ho così aperto una società con la mia compagna, in modo da poter gestire l’attività anche dal punto di vista legale".

È iniziata in questo modo l’avventura di ’Di brutto’, magazine semestrale, che nel giorno di ogni uscita chiama a raccolta migliaia di appassionati in fila (virtuale) per comprare una copia. Per gli ultimi volumi ha aumentato la tiratura a 3.500 copie vista la super domanda. "Ora collaboro con grandi case automobilistiche che mi forniscono auto anche molto costose. Ho avuto per diversi giorni una Lamborghini Aventador SVJ da provare (costa 430mila euro, ndr)", conclude.

Alessandro Belardetti