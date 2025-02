"Ho ricevuto troppe minacce". Chiude il maxi gruppo social

"Troppe minacce. Chiudo il gruppo". Annuncio choc, ieri mattina, per i 24mila iscritti al gruppo Facebook ’Sei di Casalecchio se...’ da parte di Roberto Castro, fondatore e amministratore della più numerosa e attiva comunità social della cittadina sul Reno fondata.

Gruppo fondato quindici anni fa che vede lo stesso Castro come amministratore affiancato da Erika Seta, Andrea Baldassarri e Fruttuoso Zucchini nelle vesti di moderatori. L’annuncio di prima mattina con un post fissato in alto sulla pagina il suo fondatore ha scritto che "Oggi si chiude questo gruppo Facebook in attesa di tempi migliori. Gazie a tutti i moderatori che in questi anni mi hanno aiutato, a chi comunque mi ha sostenuto anche contro le istituzioni!".

E già in questa prima frase si coglie un riflesso delle tensioni che hanno visto Castro in prima linea nell’informare e rilanciare le notizie di una serie di episodi di violenze che si sono verificate a Casalecchio, con il consueto corollario di commenti sopra le righe e relative polemiche politiche. Fatti di fronte ai quali lo stesso Castro non aveva assunto il ruolo del ‘leone da tastiera’, ma era sceso direttamente in strada e affiancato i cittadini in passeggiata della vigilanza con il suo cane Security.

"Non è stato facile gestire il gruppo soprattutto nell’ultimo periodo. Sono il primo a riconoscere l’importanza del gruppo, ma non posso più accettare le minacce che mi sono state fatte", ha scritto senza specificare il genere di intimidazioni, né gli autori e neppure eventuali denunce alle autorità.

"Purtroppo come in tutte le cose anche questo viaggio con tutti voi è arrivato al termine. Sicuramente ci rivedremo per strada o al bar", ha concluso con una vena di malinconia nel rispondere anche ai tanti commenti postati sotto il suo congedo che però, secondo alcuni, invece che un addio potrebbe trasformarsi in un semplice ‘arrivederci’.

