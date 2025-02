"Ho seimila gomme sul piazzale". Mancati ritiri, officine in crisi

Una montagna di pneumatici ‘fuori uso’, una catasta di 6mila gomme da smaltire. "Un disastro ambientale – spiega il gommista Lorenzo Durini –, perché basta poco per innescare un incendio. Altri miei colleghi hanno in passato denunciato la situazione. Il problema è il mancato sblocco delle quote assegnate ai consorzi che devono ritirare gli pneumatici. Intanto la ‘montagna’ resta nel piazzale e, come me, il problema riguarda altri colleghi gommisti". Durini si è rivolto a tutti: "Ho chiamato il sindaco Omar Mattioli, che ha scritto una lettera per sollecitare i consorzi, ma senza ottenere risposte. Poi ho interpellato Hera, ma anche qui un muro di gomma. E ovviamente ho parlato con i consorzi, ma, ogni volta, nessuno sa darmi certezze sui i tempi in cui si sbloccherà la situazione". Il titolare di ‘Lorenzo Gomme’ è molto conosciuto in zona: "In questi anni credo di aver dato prova da essere una persona seria, un imprenditore attento al paese e, ovviamente, alla clientela. Ma così si fa fatica a lavorare con serenità".

Ci sono montagne di pneumatici nei piazzali dei gommisti, la maggior parte di loro ha migliaia di gomme che aspettano di essere portate via. Anche la nostra Bassa è alle prese con i ritardi dei consorzi preposti al ritiro. Ma il problema è strutturale e, sembra, dovuto al proliferare del commercio online. Un esperto spiega: "C’è il problema delle piattaforme online: il commercio di gomme via Internet è aumentato, si offrono prezzi più bassi però qualcuno evade l’Iva. Non pagano il contributo ambientale. Ci sono storture nel mercato che il ministero non riesce a prevedere perché c’è poca trasparenza sulla filiera".