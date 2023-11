"Ho suonato tra le macerie per dare speranza"

Le immagini che lo ritraggono tra le macerie del campo profughi di Yarmouk, in Siria, sono diventate il simbolo del bisogno di sopravvivenza, della forza della musica capace di regalare dignità nei momenti più drammatici, quando sembra che non ci sia speranza. Aeham Ahmad, il ‘Pianista di Yarmouk’, definizione con la quale il mondo lo conosce, autore di un libro omonimo e di un secondo più recente, ’Taxi Damasco’, arriva in città all’interno della rassegna di Musica Insieme Mico Bologna Modern, per un concerto stasera alle 20.30 nell’Oratorio di San Filippo Neri. Ma già alle 17.30, l’artista sarà alla libreria Coop Ambasciatori di via Orefici per presentare i suoi libri con Francesca Turi.

Ahmad, che repertorio proporrà nel concerto bolognese? "Presenterò dal vivo, insieme a Ahmad Rashid (alla darbuka), le composizioni contenute nel mio disco Drubupiano, una miscela personale di tradizione araba e jazz, suoni classici e radici. Brani fortemente influenzati dall’Oriental Jazz, che è stata la musica che ha formato la mia personalità".

Anche se la sua è una formazione classica...

"Sì, ma presto ho provato a fuggire dalla dimensione accademica, ho studiato e mi sono diplomato al Conservatorio di Damasco, volevo sperimentare e il grande patrimonio del jazz orientale è stato determinante per la mia carriera. Anche se poi capita di dover suonare musiche completamente differenti" Come a Sanremo, dove nel 2020 ha accompagnato Elodie: due universi molto lontani…

"Decisamente. Vi svelerò un retroscena. Sino alla fine la mia presenza sul palco è stata in forse. Io avrei voluto proporre la mia musica, ma mi è stato detto che dovevo esibirmi con Elodie. Abbiamo provato, ma non riuscivamo a trovare una intesa. Troppo distanti, io improvvisavo e lei non riusciva a seguirmi. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta…".

Oggi la vicenda terribile di Yarmouk torna prepotentemente attuale.

"Quell’enorme campo profughi nacque per dare ospitalità ai rifugiati palestinesi, famiglie che non avevano nulla. Molte di loro hanno tantissimi parenti che vivono nella Striscia di Gaza e non sanno se sono ancora vivi o sono morti sotto le macerie. Come sempre, come successe in Siria, è la popolazione civile, che nulla ha a che fare con Hamas, a pagare le conseguenze dei conflitti".

Tornerebbe a suonare il piano tra le macerie?

"Certo, la musica unisce, supera le differenze. Portare il mio pianoforte tra le rovine del campo profughi devastato volle dire mettermi al servizio della mia gente, restituire l’amore che avevo ricevuto, e, soprattutto, trasmettere la speranza, specie ai più piccoli, di un mondo possibile. Un mondo che molte delle persone che vivono nei campi profughi, sono destinate a non vedere mai. Per me questa rinascita è stata possibile solo scappando da Yarmouk e andando a vivere lontano, dopo un viaggio tra il Mediterraneo e la rotta balcanica, in Germania. E il prezzo che ho pagato è stato quello di non poter vedere più la mia famiglia".

Impossibile per lei tornare in Siria?

"Impossibile, sono schedato dalla polizia segreta siriana, di mio fratello non si sa nulla da dieci anni. Appena sceso dall’aereo sparirebbe ogni mia traccia".