"Ho trovato in fretta grazie a persone oneste Affidarsi ai social è quasi una guerra"

Ci sono anche gli studenti che riescono a trovare una sistemazione, ma il calvario è lo stesso. Gruppi Facebook, studentati, agenzie. La trafila è uguale per tutti, ma l’esito cambia a seconda di chi si ha la fortuna – o la sfortuna – di incontrare. Nicolò Maroni, studente trasferitosi da Roma a gennaio per un master, ha trovato una sistemazione in poco tempo.

Come è andata?

"Le difficoltà ci sono state sin da subito. Dai giornali e dalle notizie avevo capito che la situazione fosse drammatica. Così ho iniziato a cercare mesi prima, su siti, piattaforme online, gruppi Facebook. Ma sui social le stanze vanno via in cinque minuti e ci sono opzioni al limite della truffa. I messaggi che scrivi a chi mette gli annunci, nel 90 per cento dei casi non vengono nemmeno letti. È una guerra".

Come ha fatto allora?

"Sono stato fortunatissimo a trovare delle brave persone che mi hanno affittato una stanza a un prezzo accessibile. Il problema è che ormai le singole sono a 600650 euro al mese e sono ridicole. In alcuni studentati paghi 900 euro una stanza con cucina condivisa. Ed è pieno di gente che se ne approfitta".

Per esempio?

"A un mio collega è stato raddoppiato l’affitto da un giorno all’altro, da 300 a 600 euro per una stanza fuori Porta. Cercare casa qui è stressante. Se stai iniziando l’università, a un certo punto ti va bene qualsiasi cosa e ti accontenti di sistemazioni in cui sei letteralmente derubato".