"Ho venduto tutto. Grande interesse da parte dei giovani"

I galleristi bolognesi sembrano contenti. Veronica Veronesi di Galleriapiù, è colpita dall’andamento delle sue proposte. "Ho venduto tutto – dice – e ho già tante prenotazioni, la cosa bellissima è che hanno comprato tante persone giovani". La sua galleria era nella sezione Multipli, che ha scelto su suggerimento del direttore artistico, e ha portato le serigrafie di Concetto Pozzati 1962-1969 in dialogo con le sculture dell giovane artista bolognese Andrea Marco Corvino. Per Alan Serri, direttore della Galleria d’arte 56 fondata dal padre Estemio e dalla madre Silvana nel 1972 e presenti in fiera dalle prime edizioni con tre anni di interruzione, questa è la prima vera edizione dal Covid e le vendite sono andate bene, in particolare con Sironi. "Ma c’è stato interesse anche per altre opere e ci sono trattative in corso, rispetto allo scorso anno ho visto molti più curiosi. Forse mancano un po’ di collezionisti stranieri".