"Ho voluto scrivere di gatti per imparare il tempo"

"’Cosa siamo noi?’, chiede Giorgino a Quello Nero dopo l’amore. ‘Gatti’, risponde l’altro". È un romanzo di uomini e gatti, in cui i due mondi si intrecciano e si ispirano a vicenda. Si intitola ‘Anni felini’ (La Nave di Teseo) il nuovo libro di Alessio Forgione, autore napoletano, classe 1986. La casa degli ulivi, dove la colonia di gatti abita, diventa un luogo di educazione sentimentale, dove vivere liberamente le gioie del corpo e le delusioni della vita. Domani alle 18,30 lo scrittore presenta il libro alla Confraternita dell’uva di via Belmeloro.

Forgione, in che momento della sua vita è arrivata l’idea di scrivere il romanzo?

"In una giornata di pioggia, guardando i gatti di un mio amico che giocavano fuori dalla finestra. In quel momento mi sentivo ‘smorto’ e mi colpì l’incredibile vivacità di questi gatti".

Su che cosa l’hanno portata a riflettere?

"Mi è venuto da pensare che io, anzi, che gli umani come me usano sempre più parole e più pensieri per comunicare. Alla fine viene meno l’azione. Mentre gli animali, almeno ai miei occhi, quindi ignorantemente, sono vera e propria azione".

Parlando del suo libro ha detto: ’Pretendo di imparare dal mondo degli animali’. Si riferiva a questa loro dinamicità?

"Sì, assolutamente. Gli animali, infatti non comunicano utilizzando le parole, hanno un proprio linguaggio, che non è il nostro, ma riescono a farsi capire anche dalla nostra specie".

Per lei, che è uno scrittore, non sarebbe strano non usare le parole?

"Io vivo per le parole e ne utilizzo tantissime. Ma degli animali mi piace che riescano a volerti bene e a farsi voler bene solo con il sentimento, senza parlare. Quindi sì, per me c’è assolutamente qualcosa da imparare da loro".

Lei ha un gatto: cosa le ha insegnato?

"Moltissimo. La scansione del tempo, per esempio. Prima di vivere con un gatto mi reputavo una persona vivace. Invece ho capito di essere semplicemente smanioso, uno che non si ferma mai. Ma è paura della stasi più che altro. Un gatto, invece, non ha paura del tempo che passa e mi sembra che riesca a dare la giusta importanza, non troppa e non troppo poca, a quello che gli capita. Il mondo animale va nella direzione opposta rispetto al nostro, che è sempre più veloce e più superficiale e al quale penso sia necessario resistere".

In che modo?

"Cercando di dare il proprio tempo e la propria velocità alle cose che abbiamo intorno. Molte delle ansie che abbiamo, io o i miei amici, non sono dettate da noi stessi ma da quello che subiamo. Forse bisognerebbe mettersi in ascolto di noi stessi. Però poi magari si ritornerebbe a utilizzare troppi pensieri e troppe parole... Sono anni complicati, cercare di descriverli è sicuramente fallire, ma è un tentativo che va fatto".

A chi le piacerebbe far leggere ‘Anni felini’?

"Agli animali, ma una traduzione in ‘gattese’ credo non sia possibile (sorride, ndr). Io spero che i libri, soprattutto i miei, siano indirizzati veramente verso tutti - o tirati contro tutti -".

Amalia Apicella