Hokkaido, la stagione entra nel vivo. Cappelletti: "Prima la salvezza"

E’ iniziata la stagione di Pallavolo Bologna. Ieri, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, squadra e staff tecnico dell’Hokkaido si sono ritrovati al PalaSavena per iniziare la preparazione in vista del prossimo torno di serie B maschile di pallavolo, che scatterà a metà ottobre. Prima di iniziare gli allenamenti, è andato in scena un momento di incontro tra la dirigenza e i rossoblù. Presenti tutti i vertici societari, dalla presidentessa Elisabetta Velabri al gm Andrea Cappelletti, dal diesse Piero Pedretti alla team manager Veronica Brandi, da Riccardo Not ad Andrea Brogioni, fino a Erika Falasca. A svelare quali messaggi siano stati lanciati alla squadra è Cappelletti: "Abbiamo spiegato ai ragazzi che sarà un anno di cambiamento, in cui l’abnegazione farà la differenza. La maggior parte della squadra è formata da ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile, al primo anno in serie B: dovranno confrontarsi con ritmi differenti. Ci saranno più allenamenti (4 a settimana), alcune giornate con doppie sedute, turni infrasettimanali di campionato, si girerà su tre palestre d’allenamento (PalaSavena, Kennedy e Cus ndr) e pure con conferenze stampa e impegni relativi ai nostri sponsor. Tutte cose a cui molti dei nostri giocatori non sono abituati".

Anche per questo non sono stati fissati obiettivi. O meglio, si parte con il minimo, la salvezza: "Sarebbe inutile fissare obiettivi – spiega Cappelletti –. Sappiamo che abbiamo allestito un gruppo giovane, che per noi è destinato a crescere cammin facendo. Un gruppo che potrebbe pagare dazio al campionato in avvio. Dove arriveremo si vedrà. Di certo da metà settembre inizieremo un ciclo di 4 amichevoli con squadre di categoria, per iniziare a capire quale livello ci attenda".

La squadra si è radunata agli ordini di Francesco Guarnieri per iniziare la preparazione: tutti presenti eccezion fatta per il centrale Martino Bigozzi, impegnato a Sofia nei mondiali Under 17 e reduce dal primo ingresso e dal primo punto in maglia azzurra nella manifestazione. Tutti presenti gli altri elementi del roster, composto dai palleggiattori Tassoni e Beneventi, dai centrali Bandieri, Reccavallo e Tito, dai liberi Chiella e Imperato, dagli schiacciatori ricevitori Ronchi, Serenari, Dalfiume e Bernardis e dagli opposti Ricci Maccarini e Popov.

Marcello Giordano