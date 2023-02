’Hopper e l’America’: in viaggio verso Ovest

Una serata di beneficenza ad inviti che è anche un’anteprima dello spettacolo che vedremo, probabilmente, in tour la prossima stagione. Un viaggio che parte da Est per la conquista dell’Ovest, letteralmente, seguendo i carri dei pionieri e poi la grande ferrovia. È il nuovo spettacolo ’Hopper e l’America’ che Marco Goldin mette in scena in esclusiva stasera alle 21 al teatro Duse, dando vita ad un grande affresco sulla pittura americata dalla fine dell’Ottocento a tutto o quasi il Novecento. La serata (sold out) è realizzata grazie a Fideuram (Intesa Sanpaolo Private banking) per sostenere tre onlus che operano sul nostro territorio: ProBone (che assiste persone affette da patologie muscolo-scheletriche), La Mongolfiera che lavora con bambini disabili, e Amoa (medici e professionisti che curano in Italia e Africa patologie oculistiche).

Ma se la finalità benefica è quella principale, l’occasione è imperdibile per fare un tuffo nell’epopea americana. "Ho strutturato il racconto – spiega Goldin – in quattro grandi capitoli, legando pittura e letteratura. Così si parte dal realismo della Hudson River School di metà Ottocento con le opere di Edwin Church e le grandi migrazioni verso Ovest; il secondo capitolo è dedicato all’impressionismo americano con Winslow Homer, mentre nel terzo Edward Hopper e il suo modo di dipingere il silenzio si affianca a Mark Rothko e Jackson Pollock: un modo per indagare come viene reso lo spazio, interno ed esterno. Si chiude con due autori che amo molto: Richard Diebenkorn e Andrew Wyeth".

Ad ogni capitolo, come detto vine collegata la lettura di un brano di un grande autore affidata a Gilberto Colla. Da ’Moby Dick’ di Melville a Walt Whitman fino ai ’Quattro Quartetti’ di T. S. Eliot. Sul palco ci sarà anche la musica composta per l’occasione, con il trio composto da Anna Campagnaro (violoncello), Renzo Ruggeri (fisarmonica) e Mauro Martello (flauto).

"Non sarà una lezione – prosegue Goldin – ma un racconto, da Est a Ovest e di nuovo a Est per seguire l’evoluzione di questa arte straordinaria che ha molto a che fare con storia del suo popolo. Le immagini, spesso veri mini film da quadro a quadro, i video (tutto firmato da Alessandro Trettenero) hanno così una vita vera, che accompagna e rende profondo il lavoro degli artisti. Siamo arrivati a questa anteprima dopo tre mesi di intenso lavoro, uno spettacolo che spero di portare in giro presto".

red. spet.